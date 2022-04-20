Захарова призвала Украину искать "реалистичные варианты" договорённостей с РФ

Украинским властям стоит заняться поиском "реалистичных вариантов" договорённостей с РФ, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Если киевский режим привержен своему желанию, выраженному публично и подтвержденному, — вести переговоры, он должен приступить к поиску реалистичных вариантов договорённостей", — заявила в ходе брифинга Захарова.

Она отметила, что в настоящее время Киев пытается затянуть переговоры. Это проявляется в частности, в отказе оперативно реагировать на предложения российской стороны. Ранее Захарова заявила об утрате доверия к украинским переговорщикам.

"Здесь уже не то что "доверяй и проверяй" — здесь просто "проверяй", потому что доверия к этим людям давно уже нет", — подчеркнула представитель МИД в интервью телеканалу "Россия 24".

В среду, 20 апреля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о передаче Киеву проекта о урегулированию ситуации на Украине.

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, власти страны намерены изучить поступившие от РФ предложения.