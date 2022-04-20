Украинским властям стоит заняться поиском "реалистичных вариантов" договорённостей с РФ, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Если киевский режим привержен своему желанию, выраженному публично и подтвержденному, — вести переговоры, он должен приступить к поиску реалистичных вариантов договорённостей", — заявила в ходе брифинга Захарова.
Она отметила, что в настоящее время Киев пытается затянуть переговоры. Это проявляется в частности, в отказе оперативно реагировать на предложения российской стороны. Ранее Захарова заявила об утрате доверия к украинским переговорщикам.
"Здесь уже не то что "доверяй и проверяй" — здесь просто "проверяй", потому что доверия к этим людям давно уже нет", — подчеркнула представитель МИД в интервью телеканалу "Россия 24".
В среду, 20 апреля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о передаче Киеву проекта о урегулированию ситуации на Украине.
По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, власти страны намерены изучить поступившие от РФ предложения.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".