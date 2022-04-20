Захарова назвала экстрадицию Ассанжа в США приговором западным демократиям

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала британские власти за решение выдать создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Вашингтону. Как подчеркнула дипломат, данный ордер можно назвать приговором западным демократиям.

По словам российского политика, обвинения против человека, которого пытали и травили, являются абсурдными. Как напомнила представитель внешнеполитического ведомства, Ассанж рассказал о военных преступлениях Британии и США в Ираке. Преследователи разоблачителя пытались изничтожить его морально, отметила дипломат.

"Вынесен окончательный приговор всем демократическим рассуждениям Вашингтона и Лондона о свободе слова и притязании на моральное превосходство в современном мире", — заключила Захарова во время брифинга.

Ранее правозащитник Владимир Новицкий в разговоре с Pravda.Ru назвал выдачу Ассанжа Штатам неофициальной санкцией в отношении России.

"В контексте всех обвинений Ассанж косвенно указывается как лицо, действующее в интересах России. Наша страна сегодня enfant terrible в международном пространстве, которую обвиняют во всех возможных и невозможных грехах", — пояснил эксперт.