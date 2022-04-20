Посольство Китая поможет предпринимателям РФ наладить бизнес-связи с КНР

Посольство Китая намерено оказать помощь российским предпринимателям и инвесторами с целью налаживания бизнеса в китайском государстве.

Так, во внешнеполитическом ведомстве России отметили, что в настоящее время Москва и Пекин активно занимаются выстраиванием логистической цепочки и ведут работу по расчетам в национальных валютах.

В то же время Запад занимается поисками лазейки между РФ и КНР, дабы внести раздор между странами, добавили в МИД РФ.

Однако Россия и Китай совместными усилиями нейтрализуют попытки западных стран пошатнуть стратегическое партнерство Москвы и Пекина.

Ранее руководитель регионального представительства Торгово-промышленной палаты России в Восточной Азии (Пекин) Иван Изотов заявил, что на фоне западных санкций против России, Китай находится под постоянным давлением, однако, КНР вряд ли позволит себе "политическую подлость" в отношении российской стороны.