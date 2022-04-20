Посольство Китая намерено оказать помощь российским предпринимателям и инвесторами с целью налаживания бизнеса в китайском государстве.
Так, во внешнеполитическом ведомстве России отметили, что в настоящее время Москва и Пекин активно занимаются выстраиванием логистической цепочки и ведут работу по расчетам в национальных валютах.
В то же время Запад занимается поисками лазейки между РФ и КНР, дабы внести раздор между странами, добавили в МИД РФ.
Однако Россия и Китай совместными усилиями нейтрализуют попытки западных стран пошатнуть стратегическое партнерство Москвы и Пекина.
Ранее руководитель регионального представительства Торгово-промышленной палаты России в Восточной Азии (Пекин) Иван Изотов заявил, что на фоне западных санкций против России, Китай находится под постоянным давлением, однако, КНР вряд ли позволит себе "политическую подлость" в отношении российской стороны.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".