Захарова: страны НАТО делают всё для затягивания спецоперации на Украине

Со стороны входящих в НАТО стран делается всё для затягивания активной фазы спецоперации на Украине, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Вопреки заявлениям о том, что боевые действия на Украине должны закончиться как можно скорее, страны НАТО делают все, чтобы затянуть активную активную фазу операции", — заявила Захарова в ходе брифинга.

Она отметила, что входящими в альянс государствами увеличиваются поставки вооружений и боеприпасов Киеву. По мнению Захаровой, это подталкивает украинские власти "к продолжению агрессии против ДНР и ЛНР", а также создаёт предпосылки для "новых военных преступлений неонацистов".

Согласно сведениям представителя МИД, за время российской спецоперации киевский режим привлёк для участия в боевых действиях около 7 тысяч иностранных наемников

"С начала специальной военной операции киевский режим привлек на Украину, только по открытым данным, порядка 7 тыс. иностранных наемников из 63 государств", — заявила Захарова.