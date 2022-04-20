Правозащитник назвал экстрадицию Ассанжа в США неофициальной санкцией против РФ

Президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий в беседе с Pravda.Ru прокомментировал решение суда в Лондоне выдать ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Штаты.

"Американское законодательство имеет экстерриториальный характер, то есть США распространяют свою юрисдикцию на весь мир, в отличие от большинства государств, в том числе России. Ассанж не является гражданином Штатов, не совершал действий на территории этой страны. Он — гражданин Австралии, которая входит в состав Британского содружества", — напомнил специалист.

По его мнению, если обвиняемого выдадут Вашингтону, государственного изменника осудят на 175 лет. Американские политики возмущаются, что Ассанж публиковал данные о военных преступлениях и коррупции среди чиновников в Штатах, но игнорировал проблемы остальных стран, отметил эксперт.

"В контексте всех обвинений Ассанж косвенно указывается как лицо, действующее в интересах России. Наша страна сегодня enfant terrible в международном пространстве, которую обвиняют во всех возможных и невозможных грехах, поэтому в данном случае выдача Ассанжа — это, конечно, одна из дополнительных неофициальных санкций, которые применяются, в том числе, в отношении РФ", — отметил правозащитник.

Ранее на странице WikiLeaks в Twitter сообщили, что Вестминстерский магистратский суд Лондона позволил принудительно отправить разоблачителя Ассанжа в США. Его экстрадируют, если соответствующее решение примет глава МВД Великобритании Прити Пател.