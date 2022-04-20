Соединённые Штаты могут ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского одним ядерным зарядом, направленным на Киев, но представить это как очередное "варварство русских", заявляет политолог Ростислав Ищенко.
"В последнее время на Украине и в США заговорили о том, что Россия, якобы расстроенная недостаточными военными успехами, может нанести ядерный удар по неким украинским объектам. На этом фоне Зеленского вернули в Киев, а недавно в Вашингтоне заявили, что украинский президент может стать героем-мучеником уже в ближайшие дни", — сказал Ищенко порталу" Украина.ру".
Эксперт отмечает, что" непотребный вид" Зеленского и его необдуманные действия могут сыграть США на руку:
"Ну и почему бы не совместить приятное с полезным. Просто пристрелить Зеленского, которого охраняет британский спецназ, сложно. <…> Зато если взорвать в Киеве на Печерске небольшой (как в Хиросиме) тактический ядерный заряд, зона сплошных разрушений протянется от Лавры до Софии, Зеленский на Банковой точно станет "мёртвым героем", тысяч пятьдесят-сто "невинных жертв" среди гражданского населения также гарантированы. Разрушение Софийского собора и Киево-Печерской Лавры станет очередным убедительным доказательством "варварства русских, не щадящих тысячелетние православные святыни". И разве кто-то в Европе посмеет усомниться в том, что ядерный удар по Киеву могли нанести только русские".
Подобные провокации являются ничем иным, как угрозой российской государственности, считает Ищенко. А это значит, что РФ, согласно военной доктрине, может запустить ядерную триаду. Но этот вариант разрешения конфликта — последний из возможных. Заинтересованные стороны всё же будут применять обычное оружие, полагает Ищенко. Однако масштаб боевых действий может увеличиться и уже сейчас, во вторую фазу, и после нее.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".