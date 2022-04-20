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Автор Петр Ермилин

Ростислав Ищенко: США могут ликвидировать Зеленского одним ядерным зарядом

Мир

Соединённые Штаты могут ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского одним ядерным зарядом, направленным на Киев, но представить это как очередное "варварство русских", заявляет политолог Ростислав Ищенко.

Ростислав Ищенко: США могут ликвидировать Зеленского одним ядерным зарядом

"В последнее время на Украине и в США заговорили о том, что Россия, якобы расстроенная недостаточными военными успехами, может нанести ядерный удар по неким украинским объектам. На этом фоне Зеленского вернули в Киев, а недавно в Вашингтоне заявили, что украинский президент может стать героем-мучеником уже в ближайшие дни", — сказал Ищенко порталу" Украина.ру".

Эксперт отмечает, что" непотребный вид" Зеленского и его необдуманные действия могут сыграть США на руку:

"Ну и почему бы не совместить приятное с полезным. Просто пристрелить Зеленского, которого охраняет британский спецназ, сложно. <…> Зато если взорвать в Киеве на Печерске небольшой (как в Хиросиме) тактический ядерный заряд, зона сплошных разрушений протянется от Лавры до Софии, Зеленский на Банковой точно станет "мёртвым героем", тысяч пятьдесят-сто "невинных жертв" среди гражданского населения также гарантированы. Разрушение Софийского собора и Киево-Печерской Лавры станет очередным убедительным доказательством "варварства русских, не щадящих тысячелетние православные святыни". И разве кто-то в Европе посмеет усомниться в том, что ядерный удар по Киеву могли нанести только русские".

Подобные провокации являются ничем иным, как угрозой российской государственности, считает Ищенко. А это значит, что РФ, согласно военной доктрине, может запустить ядерную триаду. Но этот вариант разрешения конфликта — последний из возможных. Заинтересованные стороны всё же будут применять обычное оружие, полагает Ищенко. Однако масштаб боевых действий может увеличиться и уже сейчас, во вторую фазу, и после нее.

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Автор: Петр Ермилин, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы ростислав ищенко владимир зеленский
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