Адвокат Ярмуш: в деле Ассанжа Британия сделает всё по запросу США

Лондонский суд выдал 20 апреля ордер на экстрадицию в США Джулиана Ассанжа. Решение Великобритании прокомментировала адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

Эксперт заметила в беседе с RT, что поскольку суд Великобритании разрешил экстрадицию, то следующим логическим шагом, который является лишь формальностью, станет его подтверждение и фактическое следование ему главы британского министерства внутренних дел.

По мнению адвоката, несмотря на действующие на территории Британии законы, целью которых должна быть защита прав человека, Соединённое Королевство сделает всё по запросу США. И, скорее всего, Ассанж под конвоем отправится в Америку, заключила юрист.