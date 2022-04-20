В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что уже ведётся работа по открытию посольств России в ДНР и ЛНР. Об этом сообщил замглавы ведомства Евгений Иванов.
"Работа ведётся, заключаются соглашения соответствующие", — рассказал он.
Однако, по его словам, сроки открытия пока не установлены.
Ранее стало известно, что жители Запорожской области обратились к главе Донецкой народной республики Денису Пушилину с просьбой присоединиться к ДНР. В видеоролике, опубликованном спецкором, местные жители благодарят за мирное небо над головой и просят благословения для бойцов ДНР.
По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".