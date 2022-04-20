Британский генерал объяснил боязнь НАТО конфликта с Россией неготовностью блока

Североатлантический альянс старается не допустить полномасштабной конфронтации с Россией из-за собственной неготовности. Такое заявление бывшего руководителя объединенного командования ВС Великобритании генерала Ричарда Бэрронса приводит The Independent.

По словам военного, руководство НАТО будет вынуждено "принять решение" в двух случаях: если под угрозой окажется большая часть Украины, чем сейчас, или если у России возникнет конфронтация с одним из членов блока. Генерал заметил, что делать выбор при втором варианте было бы "намного проще", но и здесь есть свои сложности.

"И это было бы легче сделать, если бы у нас была хоть какая-то подготовка, чтобы действовать в таких обстоятельствах с необходимой скоростью, но у нас ее нет. <…> Больше всего меня волнует то, что главная причина, по которой мы стремимся избежать войны между Россией и НАТО, заключается в том, что НАТО не готова. И нам должно быть стыдно за это", — заявил британский военный.

Он также добавил, что у Британии точно нет необходимых систем обороны на случай обострения конфликта с Россией. По мнению Бэрронса, силы Королевства были бы уничтожены "примерно за неделю", если бы им пришлось встать на защиту какой-нибудь страны, например, Эстонии.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о неизменности позиции Запада о том, что НАТО не должна вмешиваться в конфликт на Украине.