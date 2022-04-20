В ЕС не договорились по поводу бойкота России в G20

Как заявил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Питер Стано в ходе брифинга в Брюсселе, страны Европы не имеют какого-то общего мнения относительно того, стоит ли отказываться от участия во встречах G20, если там будут присутствовать представители России.

"Что касается конкретных мероприятий, то государства-члены, как правило, сами решают, принимать ли участие", — сказал по этому поводу Стано.

Он добавил, что в ЕС "положительно относятся к взаимодействию, когда это имеет смысл и может принести определённые результаты".

Ранее в пресс-службе Белого дома заявили, что министр финансов США Джанет Йеллен отказывается принимать участие в заседаниях "Большой двадцатки", если на них будут приглашены представители России. Британия выразила солидарность с США в этом вопросе: по информации СМИ, глава британского Минфина Риши Сунак также снимает свою кандидатуру с мероприятий, на которых будет присутствовать Россия.