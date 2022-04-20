Лондонский суд выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в Штаты

Вестминстерский магистратский суд Лондона решил позволить экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Штаты. Известно, что его обвинили в госизмене за публикацию сведений о военных преступлениях и коррупции среди политиков.

"Судья в Великобритании постановил экстрадировать Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения", — написали представители WikiLeaks в Twitter.

Выяснилось, что ордер на принудительное отправление Ассанжа в США выдали ещё второго апреля. До 18 мая руководитель МВД королевства Прити Пател должна решить судьбу разоблачителя.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп признался, что симпатизировал Ассанжу. Как отметил политик, он мог бы помиловать государственного изменщика, однако решил позволить правоохранителям разобраться в этом деле.