Украинский суд дал разрешение на расследование в отношении Кивы

Украинский суд дал разрешение на проведение специального расследования против бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы, которого власти страны обвиняют сразу по нескольким пунктам, начиная от агитации к смене власти и заканчивая госизменой.

"При участии прокуроров офиса генерального прокурора судом предоставлено разрешение на специальное досудебное расследование в отношении бывшего народного депутата Украины, подозреваемого в публичных призывах к насильственной смене власти, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственной измене и пропаганде войны… Подозреваемый находится в международном розыске", — сообщили в генпрокуратуре Украины.

В ведомстве напомнили о том, что Кива, выступая на российском телевидении, во всеуслышание обратился к высшим инстанциям РФ с предложением "захватить власть на Украине, изменить её конституционный строй и физически устранить президента Украины" вместе с его командой.

Киву обвинили в госизмене в начале марта, за чем последовало его объявление в международный розыск Генрокурором Украины Ириной Венедиктовой.