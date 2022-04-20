Политолог Шишкин: переговоры с киевским режимом возможны лишь о его капитуляции

Переговоры между РФ и Украиной возможны лишь по вопросам, связанным с капитуляцией киевского режима. Об этом заявил политолог Игорь Шишкин.

В интервью изданию "Свободная пресса" эксперт отметил, что российская делегация в ходе переговорного процесса может добиться подписания мирного договора. Однако, по мнению политолога, Киев в дальнейшем откажется от выполнения его условий.

Шишкин призвал российских политиков договариваться с украинской делегацией только о капитуляции.

"Любой договор с Украиной, кроме её капитуляции, — "филькина грамота". Это очевидно любому здравомыслящему человеку", — считает политолог.

При этом он добавил, что власти Украины впоследствии могут назвать все соглашения с РФ, заключённые во время проведения специальной военной операции, "принуждением" со стороны Москвы и отказаться от них. Запад, пояснил эксперт, поддержит такую позицию Киева.

Ранее политолог Олег Неменский сообщил в интервью Pravda.Ru, что шансов на заключение мирного договора между Россией и Украиной становится всё меньше. Он подчеркнул: страны будут обсуждать только конкретные практические вопросы гуманитарного характера для спасения мирных жителей.