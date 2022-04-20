Политолог Неменский: РФ и Украина вряд ли смогут заключить мирный договор

Шансов на то, что Россия и Украина договорятся о заключении мирного соглашения, становится всё меньше. Об этом сообщил ведущий эксперт РИСИ Олег Неменский, комментируя в интервью Pravda.Ru заявление МИД РФ об утрате доверия к украинским переговорщикам.

По словам политолога, российская и украинская делегации будут обсуждать только конкретные практические вопросы гуманитарного характера, связанные со спасением мирного населения, инфраструктуры и культурных объектов.

"Думаю, что на этих переговорах, если они будут проходить, всё меньше станут поднимать вопросы о заключении какого-то мирного соглашения. Продуктивное продолжение возможно по мелким гуманитарным вопросам. Всё-таки у Украины тоже есть некая заинтересованность в том, чтобы не создавать абсолютную панику, полную гуманитарную катастрофу", — сказал Неменский.

Эксперт добавил, что российская сторона всегда поддерживает инициативы, которые касаются помощи гражданскому населению.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва уже давно не доверяет переговорщикам из Киева. Она убеждена: власти Украины используют переговоры в качестве отвлекающего манёвра.