МИД: РФ не будет ужесточать правила въезда для граждан из Европы

Россия не станет отгораживаться от граждан из Европы и усложнять для них правила въезда, об этом сообщили в МИД РФ.

"Пусть люди приезжают. Мы не собираемся отгораживаться и менять правила въезда… Мы не будем инициаторами каких-то ограничений. Если они дойдут до каких-то мер, то будем реагировать, но сами не будем выступать с инициативами (об ограничении въезда)", — передаёт РИА Новости информацию, полученную от источника в министерстве.

Ранее в Европейской комиссии сообщили, что страны Евросоюза на индивидуальной основе будут принимать решения о предоставлении виз гражданам России. Они могут усложнять либо прекращать выдачу долгосрочных виз и видов на жительство в соответствии с национальным законодательством. Однако, что касается краткосрочных виз, то здесь государства, являющиеся членами ЕС, будут рассматривать каждое обращение граждан РФ "по существу".