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Автор Елена Ивченко

Кива высмеял Зеленского за 100 тысяч воинам ВСУ: "На похороны"

Мир

Бывший депутат Верховной рады, оппозиционный украинский политик Илья Кива заявил, что глава государства Владимир Зеленский перечислил бойцам, которые заблокированы на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, по 100 тысяч гривен "на похороны".

Кива высмеял Зеленского за 100 тысяч воинам ВСУ: "На похороны"

"Зеленский на похороны, ещё живым, "защитникам" Мариуполя, которым он запретил складывать оружие, перечислил по 100 000 грв (3000$)", — написал он.

Данный факт подтвердил некий украинский военнослужащий под ником Леван.

"Немного хороших новостей. Президент обещал 100000 гривен на передовой — президент исполнил. Теперь могу исполнить свою мечту — жениться, любимая девушка есть, деньги на свадьбу есть. Осталось выйти из Мариуполя живым", — написал он.

Ранее Кива заявил, что Зеленского после начала активной фазы наступления объединённых вооруженных сил России, ДНР и ЛНР на Донбассе срочно готовят к новой эвакуации в Европу, предположительно сразу в Польшу.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир зеленский
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Кива высмеял Зеленского за 100 тысяч воинам ВСУ: "На похороны"
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