Политолог Ростислав Ищенко сомневается в том, что вторая фаза спецоперации на Украине поставит точку в ситуации.
"Уже сейчас видно, что минимальным его результатом (второго этапа — ред.) должен быть разгром донбасской и харьковской группировок ВСУ, выход к Запорожью, Днепропетровску и Полтаве. Скорее всего, по возможности предполагается также занятие Николаева, Одессы и наступление по правому берегу на север, для занятия территорий Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей", — цитирует эксперта портал "Украина.ру".
Однако Ищенко полагает, что Запад не даст России закончить боевые действия после итогов второй фазы спецоперации:
"Запад не просто готов к повышению ставок, но может пойти на этот шаг, не дожидаясь окончания второго этапа".
Сергей Лавров накануне объявил о начале второго этапа военной специальной организации на Украине.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".