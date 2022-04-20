Ищенко указал на вероятность наступления третьей фазы спецоперации на Украине

Политолог Ростислав Ищенко сомневается в том, что вторая фаза спецоперации на Украине поставит точку в ситуации.

"Уже сейчас видно, что минимальным его результатом (второго этапа — ред.) должен быть разгром донбасской и харьковской группировок ВСУ, выход к Запорожью, Днепропетровску и Полтаве. Скорее всего, по возможности предполагается также занятие Николаева, Одессы и наступление по правому берегу на север, для занятия территорий Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей", — цитирует эксперта портал "Украина.ру".

Однако Ищенко полагает, что Запад не даст России закончить боевые действия после итогов второй фазы спецоперации:

"Запад не просто готов к повышению ставок, но может пойти на этот шаг, не дожидаясь окончания второго этапа".

Сергей Лавров накануне объявил о начале второго этапа военной специальной организации на Украине.