Политик Коусо: в США проигнорировали пропажу Гонсало Лиры на Украине

Бывший депутат Европарламента Хавьер Коусо отреагировал на информацию о пропаже на Украине американского и чилийского журналиста Гонсало Лиры.

Он напомнил в интервью RT: Лира регулярно критиковал руководство Украины. По его мнению, преступления Киева действительно говорят о том, что этот режим был вдохновлён неонацистскими идеями.

При этом политик подчеркнул: США проигнорировали сообщения о пропаже журналиста.

"Мы не видим никакой реакции ни Вашингтона, ни крупных западных СМИ", — сказал Коусо.

Как отметил экс-депутат ЕП, Киев всеми способами пытается ограничить право граждан на свободный доступ к информации, прибегая к приговорам, тюремным заключениям и похищениям людей.

Он считает, что на Украине позволяют беспрепятственно работать только тем репортёрам, которые "повторяют одно и то же, как мантру". Коусо убеждён: это уже не военная журналистика, а военная пропаганда.