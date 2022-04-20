Мединский опроверг информацию о трёх пакетах договорённостей с Киевом

Руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский прокомментировал информацию о том, что Москва и Киев якобы обсуждали три пакета договорённостей.

Политик опроверг эти данные. Ранее в соцсетях появились сведения о том, что российская и украинская делегации якобы готовятся согласовать пакеты договорённостей по следующим направлениям:

Перемирие и отвод войск; Нейтральный статус и гарантии безопасности для Украины; Территориальные проблемы.

Помощник президента РФ отреагировал на слухи с помощью русской пословицы.

"Слышал звон, да не знает, где он", — высказался Мединский.

Переговоры Россия — Украина стартовали в конце февраля. После двух очных встреч в Белоруссии делегации начали ежедневно проводить консультации в онлайн-формате. В конце марта представители РФ и Украины встретились в Стамбуле, после чего Москва сократила боевые действия на киевском и черниговском направлениях.

20 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что РФ давно перестала доверять украинским переговорщикам.