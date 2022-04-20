Немцы раскритиковали украинского посла Андрея Мельника за его постоянное недовольство тем, что Германия оказывает "недостаточную" военную помощь Киеву.
В комментариях под материалом Die Welt о том, что Мельник разочаровался в канцлере ФРГ Олафе Шольце, развернулась дискуссия. Один из пользователей подчеркнул: посол Украины уже давно воспринимает Германию в качестве "магазина на диване", требуя обеспечить новые поставки оружия.
"Господин Шольц, посадите Мельника в танк и отправьте его на Украину. Слушать его не могу", — добавил ещё один подписчик газеты.
Многие комментаторы заявили, что не записывались в "защитники Украины". Они призвали Шольца защищать интересы немцев, которые за него голосовали.
Кроме того, жители ФРГ порекомендовали Мельнику поблагодарить Германию за уже оказанную военную помощь.
Ранее украинский посол заявил, что Германия отказалась предоставлять Киеву тяжёлые вооружения.
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