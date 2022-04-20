Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто проинформировал о поступлении от Российской Федерации новой партии ядерного топлива для атомной электростанции "Пакш".
Отмечается, что поставка топлива была произведена в обход украинского государства.
Ранее профессор Будапештского университета Тамаш Краус заявил, что премьер-министр Виктор Орбан великолепно умеет разделять идеологические, политические проблемы и экономические проблемы. Он подходит рационально и понимает, что такая маленькая страна, как Венгрия, не может жить без России.
По его словам, в Венгрии поняли, что энергетическая зависимость от России осталась, а значит, надо считаться с этим фактором энергетики.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".