Венгрия получила новую партию ядерного топлива в обход Украины - МИД

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто проинформировал о поступлении от Российской Федерации новой партии ядерного топлива для атомной электростанции "Пакш".

Отмечается, что поставка топлива была произведена в обход украинского государства.

Ранее профессор Будапештского университета Тамаш Краус заявил, что премьер-министр Виктор Орбан великолепно умеет разделять идеологические, политические проблемы и экономические проблемы. Он подходит рационально и понимает, что такая маленькая страна, как Венгрия, не может жить без России.

По его словам, в Венгрии поняли, что энергетическая зависимость от России осталась, а значит, надо считаться с этим фактором энергетики.