Власти США взяли курс на военную эскалацию, продолжая накачивать Украину оружием. Об этом заявил высокопоставленный дипломатический источник в Москве.
В интервью РИА Новости он отметил, что сейчас нет необходимости для подключения Вашингтона к переговорному процессу между Россией и Украиной. По его мнению, от американских политиков не стоит ждать какого-либо конструктивного вклада.
"США однозначно взяли курс на военную эскалацию, накачивая киевский режим вооружениями", — сказал источник.
Он также раскритиковал Штаты за "безответственные" воинственные заявления и призвал избегать их в дальнейшем.
Ранее словацкий политолог Эдуард Хмелар сообщил, что США затягивают конфликт на Украине "чужими руками", поставляя оружие Киеву. Он убеждён: подобные шаги американских властей стоит приравнять к опосредованному участию в боевых действиях на Украине.
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Вооруженные силы РФ на Украине сменили тактику, чтобы отслеживать и уничтожать поставленную технику и оружие из стран-членов НАТО. На первое место вышла бесконтактная стратегия, предпочтение отдаётся ракетным и авиаударам, отметил военный эксперт Юрий Кнутов.