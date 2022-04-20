Диписточник РИА Новости: США взяли курс на военную эскалацию на Украине

Власти США взяли курс на военную эскалацию, продолжая накачивать Украину оружием. Об этом заявил высокопоставленный дипломатический источник в Москве.

В интервью РИА Новости он отметил, что сейчас нет необходимости для подключения Вашингтона к переговорному процессу между Россией и Украиной. По его мнению, от американских политиков не стоит ждать какого-либо конструктивного вклада.

"США однозначно взяли курс на военную эскалацию, накачивая киевский режим вооружениями", — сказал источник.

Он также раскритиковал Штаты за "безответственные" воинственные заявления и призвал избегать их в дальнейшем.

Ранее словацкий политолог Эдуард Хмелар сообщил, что США затягивают конфликт на Украине "чужими руками", поставляя оружие Киеву. Он убеждён: подобные шаги американских властей стоит приравнять к опосредованному участию в боевых действиях на Украине.