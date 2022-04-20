На территории ЛНР, которую ещё недавно контролировал Киев, украинские националисты раздали местным жителям списки "неблагонадёжных соседей", которых требовалось ликвидировать в случае ЧП. Об этом рассказала сельская учительница математики Станично-Луганского района из деревни Червоный Жовтень Наталья Лебедева.
Она рассказала корреспонденту РИА Новости, что после событий 2014 года отношения между соседями и бывшими друзьями — теми, кто не принял "бандеровскую власть", к которым принадлежали они с мужем, и сторонниками националистов, — испортились.
"А в этом году, 24 февраля, когда началась спецоперация, у них, наверное, что-то случилось с головой", — попыталась объяснить случившееся дальше женщина.
Она рассказала, как все односельчане слышали, что их сосед, сторонник националистов, обсуждал по телефону списки неугодных "сепаратистов" и интересовался, не нужно ли их всех убить.
А в конце марта, при приближении сил ЛНР, радикально настроенный сосед выстрелом из винтовки убил её мужа и попытался убить и учительницу, которой повезло выжить.
24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.
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