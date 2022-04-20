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Автор Светлана Нерадовская

Националисты ЛНР имели списки "неблагонадёжных соседей", подлежащих ликвидации

Мир

На территории ЛНР, которую ещё недавно контролировал Киев, украинские националисты раздали местным жителям списки "неблагонадёжных соседей", которых требовалось ликвидировать в случае ЧП. Об этом рассказала сельская учительница математики Станично-Луганского района из деревни Червоный Жовтень Наталья Лебедева.

Националисты ЛНР имели списки "неблагонадёжных соседей", подлежащих ликвидации

Она рассказала корреспонденту РИА Новости, что после событий 2014 года отношения между соседями и бывшими друзьями — теми, кто не принял "бандеровскую власть", к которым принадлежали они с мужем, и сторонниками националистов, — испортились.

"А в этом году, 24 февраля, когда началась спецоперация, у них, наверное, что-то случилось с головой", — попыталась объяснить случившееся дальше женщина.

Она рассказала, как все односельчане слышали, что их сосед, сторонник националистов, обсуждал по телефону списки неугодных "сепаратистов" и интересовался, не нужно ли их всех убить.

А в конце марта, при приближении сил ЛНР, радикально настроенный сосед выстрелом из винтовки убил её мужа и попытался убить и учительницу, которой повезло выжить.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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