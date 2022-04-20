Советник президента Украины Алексей Арестович выступил с заявлением, которого от него, уж точно, никто не ожидал.
В очередном интервью украинским СМИ он признался, что, оказывается, национальная идея Украины -"врать себе и другим":
"Одна и центральных главных национальных идей Украины — как можно больше врать себе и людям. Потому что если не врать — то рухнет всё", — сказал советник Владимира Зеленского.
К слову, это не первое "сенсационное признание", прозвучавшее из уст Арестовича. Ранее, например, он рассказал о том, что власти Украины заранее знали о том, что "Россия нападёт", но не сообщали населению страны, чтобы "беженцы не забивали дороги".
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Вооруженные силы РФ на Украине сменили тактику, чтобы отслеживать и уничтожать поставленную технику и оружие из стран-членов НАТО. На первое место вышла бесконтактная стратегия, предпочтение отдаётся ракетным и авиаударам, отметил военный эксперт Юрий Кнутов.
Вооруженные силы РФ на Украине сменили тактику, чтобы отслеживать и уничтожать поставленную технику и оружие из стран-членов НАТО. На первое место вышла бесконтактная стратегия, предпочтение отдаётся ракетным и авиаударам, отметил военный эксперт Юрий Кнутов.