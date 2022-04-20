Откровение Арестовича: враньё всем вокруг — национальная идея Украины

Советник президента Украины Алексей Арестович выступил с заявлением, которого от него, уж точно, никто не ожидал.

В очередном интервью украинским СМИ он признался, что, оказывается, национальная идея Украины -"врать себе и другим":

"Одна и центральных главных национальных идей Украины — как можно больше врать себе и людям. Потому что если не врать — то рухнет всё", — сказал советник Владимира Зеленского.

К слову, это не первое "сенсационное признание", прозвучавшее из уст Арестовича. Ранее, например, он рассказал о том, что власти Украины заранее знали о том, что "Россия нападёт", но не сообщали населению страны, чтобы "беженцы не забивали дороги".