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Автор Юлия Миленина

Шеремет предложил Зеленскому обменять себя на боевиков из "Азовстали"

Мир

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому поступить по-мужски и обменять себя на боевиков, находящихся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Шеремет предложил Зеленскому обменять себя на боевиков из "Азовстали"

По мнению парламентария, Зеленский воспринимает события на Украине как кино. Он отметил, что президент "посылает на смерть чужих сыновей и отцов". При этом Шеремет подчеркнул: свою семью глава Украины "спрятал" за границей.

Как пояснил депутат, Зеленский переживает за "Азовсталь", так как на заводе находятся иностранные наёмники, которые для него важнее, чем солдаты ВСУ.

"Зеленский может обменять себя на украинских нацистов и боевиков, засевших на "Азовстали". Это, наверное, будет впервые, когда он поступит по-мужски и достойно", — сказал Шеремет в беседе с РИА Новости.

Он также прокомментировал ситуацию с задержанным украинским политиком Виктором Медведчуком, который в своём обращении попросил обменять его на боевиков в Мариуполе. Украинские спецслужбы, указал Шеремет, могли заставить Медведчука выступить с таким требованием.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы крым виктор медведчук владимир зеленский
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