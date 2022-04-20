Стриминговый сервис Netflix потерял за первый квартал более 200 тысяч подписчиков. Как заявили в пресс-службе компании, причиной такого массового ухода пользователей стали антироссийские санкции и конфликт на Украине.
Ранее в компании заявляли, что на фоне ухода с российского рынка сервис лишился ещё 700 тысяч человек.
"Стоимость акций компании обвалилась на четверть", — пишет Reuters со ссылкой на источники в пресс-службе Netflix.
Из-за больших потерь в компании рассматривают возможность снижения стоимости подписки для действующих и будущих клиентов. Однако на сколько Netflix может снизить затраты потребителей, в сервисе не уточнили.
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Вооруженные силы РФ на Украине сменили тактику, чтобы отслеживать и уничтожать поставленную технику и оружие из стран-членов НАТО. На первое место вышла бесконтактная стратегия, предпочтение отдаётся ракетным и авиаударам, отметил военный эксперт Юрий Кнутов.
Вооруженные силы РФ на Украине сменили тактику, чтобы отслеживать и уничтожать поставленную технику и оружие из стран-членов НАТО. На первое место вышла бесконтактная стратегия, предпочтение отдаётся ракетным и авиаударам, отметил военный эксперт Юрий Кнутов.