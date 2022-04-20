Reuters: Netflix массово теряет подписки из-за ситуации на Украине

Стриминговый сервис Netflix потерял за первый квартал более 200 тысяч подписчиков. Как заявили в пресс-службе компании, причиной такого массового ухода пользователей стали антироссийские санкции и конфликт на Украине.

Ранее в компании заявляли, что на фоне ухода с российского рынка сервис лишился ещё 700 тысяч человек.

"Стоимость акций компании обвалилась на четверть", — пишет Reuters со ссылкой на источники в пресс-службе Netflix.

Из-за больших потерь в компании рассматривают возможность снижения стоимости подписки для действующих и будущих клиентов. Однако на сколько Netflix может снизить затраты потребителей, в сервисе не уточнили.