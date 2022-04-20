Рэнкас: если Польша пойдёт на Калининград, то только с тарталетками и шампанским

Настойчивые заявления Варшавы о желании "вернуть Польше Калининград" прокомментировал политолог Конрад Рэнкас.

Как заявил польский эксперт в интервью порталу "Украина.Ру" власти его страны готовы на многое, чтобы угодить своим западным союзникам, которые как раз-таки и подталкивают их войне за Белоруссию и Калининград. По его словам, Америка хочет "задействовать в войне как можно больше субъектов на Востоке Европы".

Ренкас напомнил, что идея "присоединения к Польше западного региона России" принадлежит неоконсервативному "мозговому центру" США Jamestown Foundation. И была она впервые озвучена аж в 2019 году. И хотя мир с тех пор, как отмечает политолог, сильно изменился, "бряцающие шляхетскими сабельками" политики в Варшаве строят наполеоновские планы, старательно не замечая очевидного:

"Калининградская область изображается в польских СМИ как крепость, огромный военный городок, — без мирных жителей, но со зловещими ракетами, нацеленными днём и ночью на цели по всей Польше. Получается, её хотят взять с помощью армии, почти полностью состоящей из жирных генералов и холёных карьеристов, героически воюющих с тарталетками и шампанским на натовских банкетах?, — удивляется поляк Рэнкас, резюмируя: — Не надо искать логику и смысл в политике Варшавы. Нет их там. Они пали жертвой чужих желаний".