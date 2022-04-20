Курс внешней политики Южной Осетии был и останется "пророссийским", заявил кандидат в президенты страны, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев. По словам политика, эта позиция региона не зависит от того, кто в кресле лидера.
Как подчеркнул Гаглоев, верность России привита в Южной Осетии на "генетическом уровне".
"В этом вопросе смена главы государства не играет никакой роли. Верность союзническому долгу у нас на генетическом уровне", — пояснил политик в беседе с РИА Новости. — Российская Федерация — наш стратегический партнёр, наш главный союзник и наш внешнеполитический курс всегда будет пророссийским".
Кроме того, Гаглоев подчеркнул, что у большинства граждан Южной Осетии с 90-х годов есть российские паспорта, что ещё больше сближает регион с Россией.
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Вооруженные силы РФ на Украине сменили тактику, чтобы отслеживать и уничтожать поставленную технику и оружие из стран-членов НАТО. На первое место вышла бесконтактная стратегия, предпочтение отдаётся ракетным и авиаударам, отметил военный эксперт Юрий Кнутов.
Вооруженные силы РФ на Украине сменили тактику, чтобы отслеживать и уничтожать поставленную технику и оружие из стран-членов НАТО. На первое место вышла бесконтактная стратегия, предпочтение отдаётся ракетным и авиаударам, отметил военный эксперт Юрий Кнутов.