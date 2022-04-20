Global Times: сомнения Байдена по визиту в Киев лишают Украину "козырей"

Решение президента США Джо Байдена сначала отложить обещанный визит в Киев, а потом и вовсе дал неопределённый ответ по этому вопросу, лишают Украину главного политического козыря, заявили китайские аналитики.

По мнению политических обозревателей, обещания, которыми Байден "кормит" украинских властей, не более, чем политическая игра, которая выгодна Штатам.

"Тот факт, что Байден решил не отправлять войска на Украину и отказался от идеи посетить Киев во многом демонстрирует ограниченность возможностей США участвовать в конфликте. В такой ситуации Украина лишается своих козырей", — говорится в статье китайского издания Global Times.

По мнению авторов статей, подобные заявления призваны показать формальную "поддержку Украины" — лишь попытка удержать статус Америки на фоне спецоперации в Незалежной.