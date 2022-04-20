Итальянские власти намерены "спросить разрешения" у Евросоюза, чтобы оплачивать поставки российского газа в рублях. Согласно информации, если ЕС расценит это как нарушение санкций против Москвы, то стране придётся искать альтернативы.
Однако пока в Евросоюзе по вопросу оплаты топлива в рублях не пришли к единому мнению.
"Италия откажется выполнять новые условия оплаты за газ, которых требует Москва, если Европейский союз придёт к выводу, что это нарушит санкции", — цитирует своего источника Bloomberg.
Согласно сообщению издания, ранее в ЕС возникли споры насчёт поставок российского газа на условиях Москвы. Большая часть участников Евросоюза расценили это как нарушение наложенных на Россию санкций, однако, есть и те, кто с такой формулировкой не согласен.
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Вооруженные силы РФ на Украине сменили тактику, чтобы отслеживать и уничтожать поставленную технику и оружие из стран-членов НАТО. На первое место вышла бесконтактная стратегия, предпочтение отдаётся ракетным и авиаударам, отметил военный эксперт Юрий Кнутов.
Вооруженные силы РФ на Украине сменили тактику, чтобы отслеживать и уничтожать поставленную технику и оружие из стран-членов НАТО. На первое место вышла бесконтактная стратегия, предпочтение отдаётся ракетным и авиаударам, отметил военный эксперт Юрий Кнутов.