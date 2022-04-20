Bloomberg: Италия не будет платить за газ в рублях, если "так скажет ЕС"

Итальянские власти намерены "спросить разрешения" у Евросоюза, чтобы оплачивать поставки российского газа в рублях. Согласно информации, если ЕС расценит это как нарушение санкций против Москвы, то стране придётся искать альтернативы.

Однако пока в Евросоюзе по вопросу оплаты топлива в рублях не пришли к единому мнению.

"Италия откажется выполнять новые условия оплаты за газ, которых требует Москва, если Европейский союз придёт к выводу, что это нарушит санкции", — цитирует своего источника Bloomberg.

Согласно сообщению издания, ранее в ЕС возникли споры насчёт поставок российского газа на условиях Москвы. Большая часть участников Евросоюза расценили это как нарушение наложенных на Россию санкций, однако, есть и те, кто с такой формулировкой не согласен.