WSJ: напряженность между США и Саудовской Аравией достигла критической точки

Напряженность в отношениях между США и Саудовской Аравией достигла своего апогея на фоне спецоперации России на Украине.

Об этом сегодня сообщает Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США и Саудовской Аравии.

По данным СМИ, отношения Вашингтона и Эр-Рияда достигли самого низкого уровня за последние десятилетия в 2019 году после скандала с убийством оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Тогда, еще будучи кандидатом в президенты, Джо Байден пообещал превратить Саудовскую Аравию в "изгоя" на мировой арене, указав на нарушения прав человека в этой стране.

Позже наследный принц Саудовской Аравии Мохамед бен Салман встретился с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном. Во время встречи наследный принц заявил, что США могут забыть о своей просьбе увеличить добычу нефти, напоминает издание.

Напряженность получила новый импульс в 2022 году из-за военной операции Москвы на Украине. Как отмечают источники газеты, Белый дом продолжал настаивать на том, что Эр-Рияд должен увеличить добычу нефти, чтобы снизить ее цену на мировом рынке и тем самым подорвать финансирование российских ВС. Однако королевство эту просьбу игнорирует.

Более того, источники Wall Street Journal утверждают, что Саудовская Аравия отменила запланированный визит в страну министра обороны США Ллойда Остина. Вместо этого Эр-Рияд в тот же вечер принял "крупного российского политика, подвергнутого американским санкциям", имя которого не разглашается.

Кроме того, члены королевской семьи неоднократно отказывались от предложений провести телефонные переговоры с представителями Вашингтона. Из-за напряженной динамики в отношениях между двумя странами США решили, что саудиты более склонны развивать сотрудничество с Кремлем, чем с Белым домом.