Economist: Байден хочет рассорить Путина и Мадуро при помощи нефти

За заявлением США о планах поставлять нефть из Каракаса, после отказа от российского рынка, стоят политические мотивы, считают британские аналитики. Согласно информации, таким образом Белый дом намерен "рассорить" президента России Владимира Путина с лидером Венесуэлы Ноколасом Мадуро.

Речь идёт о заявлении Вашингтона о "послаблении" санкций и снятия запрета на поставки чёрного золота из Венесуэлы. Такой шаг американские власти намерены предпринять после вступления в законную силу эмбарго на российское топливо.

"Если Джо Байден намерен добиться разрядки в отношениях с Венесуэлой, то это произойдёт не только по экономическим причинам. Он, вероятно, надеется использовать военную операцию на Украине, чтобы вбить клин в отношения Венесуэлы и России", — говорится в аналитической статье Economist.

Кроме того, по мнению авторов, Каракас "усложняет задачу" Белому дому, переговоры идут затруднительно и Венесуэла вряд ли согласится поставлять нефть на условиях Байдена.