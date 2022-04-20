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Автор Екатерина Широкова

Economist: Байден хочет рассорить Путина и Мадуро при помощи нефти

Мир

За заявлением США о планах поставлять нефть из Каракаса, после отказа от российского рынка, стоят политические мотивы, считают британские аналитики. Согласно информации, таким образом Белый дом намерен "рассорить" президента России Владимира Путина с лидером Венесуэлы Ноколасом Мадуро.

Economist: Байден хочет рассорить Путина и Мадуро при помощи нефти

Речь идёт о заявлении Вашингтона о "послаблении" санкций и снятия запрета на поставки чёрного золота из Венесуэлы. Такой шаг американские власти намерены предпринять после вступления в законную силу эмбарго на российское топливо.

"Если Джо Байден намерен добиться разрядки в отношениях с Венесуэлой, то это произойдёт не только по экономическим причинам. Он, вероятно, надеется использовать военную операцию на Украине, чтобы вбить клин в отношения Венесуэлы и России", — говорится в аналитической статье Economist.

Кроме того, по мнению авторов, Каракас "усложняет задачу" Белому дому, переговоры идут затруднительно и Венесуэла вряд ли согласится поставлять нефть на условиях Байдена.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы николас мадуро владимир путин
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