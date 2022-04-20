Хмелар: США затягивает кровопролитие на Украине, поставляя оружие Киеву

США отказывается от того, что участвует в боевых действиях на Украине, однако, поставляя оружие Киеву, Белый дом специально затягивает конфликт "чужими руками", заявил словацкий политолог Эдуард Хмелар.

По его словам, то, что американские власти вооружают украинцев, и является участием в боевом конфликте, подчеркнул политолог.

"США участвуют в боевых действиях, пусть и опосредованно, то есть намеренно затягивают кровопролитие чужими руками!", — заявил Хмелар в беседе с чешской газетой Parlamentni listy.

Политолог считает, что Вашингтон "всё спланировал" ещё до начала украинского конфликта и планомерно подводил Киев к мысли о войне, а российская спецоперация лишь упростила задачу. По мнению Хмелара, в первую очередь от "плана США" теперь пострадает Европа, так как ЕС может лишиться "мировой значимости".