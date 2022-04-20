США отказывается от того, что участвует в боевых действиях на Украине, однако, поставляя оружие Киеву, Белый дом специально затягивает конфликт "чужими руками", заявил словацкий политолог Эдуард Хмелар.
По его словам, то, что американские власти вооружают украинцев, и является участием в боевом конфликте, подчеркнул политолог.
"США участвуют в боевых действиях, пусть и опосредованно, то есть намеренно затягивают кровопролитие чужими руками!", — заявил Хмелар в беседе с чешской газетой Parlamentni listy.
Политолог считает, что Вашингтон "всё спланировал" ещё до начала украинского конфликта и планомерно подводил Киев к мысли о войне, а российская спецоперация лишь упростила задачу. По мнению Хмелара, в первую очередь от "плана США" теперь пострадает Европа, так как ЕС может лишиться "мировой значимости".
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Вооруженные силы РФ на Украине сменили тактику, чтобы отслеживать и уничтожать поставленную технику и оружие из стран-членов НАТО. На первое место вышла бесконтактная стратегия, предпочтение отдаётся ракетным и авиаударам, отметил военный эксперт Юрий Кнутов.