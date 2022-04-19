НАТО проводит масштабные киберучения

Во вторник в Таллине стартовали военные учения НАТО по кибербезопасности, получившие название Locked Shields (заблокированные щиты — англ).
Ежегодные учения проводятся Центром совместной киберзащиты НАТО (CCDCOE).
"Locked Shields — это возможность для многонациональной команды как НАТО, так и национальных экспертов работать вместе и учиться сотрудничать друг с другом, предоставляя им возможность реально проверить свои навыки в безопасной среде", — пояснил начальник Центра кибербезопасности НАТО Ян Уэст.
По словам организаторов, учения являются крупнейшим и самым сложным в мире мероприятием по киберзащите. Участники мероприятия будут оттачивать свои навыки в "попытке защитить свои национальные гражданские и военные ИТ-системы и критическую инфраструктуру”.
Ожидается, что в трехдневных учениях примут участие около 2000 специалистов по кибербезопасности из 32 стран, как стран-членов НАТО, так и партнеров возглавляемого США блока. В том числе и украинские специалисты по кибервойне, поскольку CCDCOE пообещала Киеву поддержку в продолжающемся конфликте против России.
Помимо государственных структур, в кибервойнах принимают участие несколько крупных финансовых институтов. Среди участников-Mastercard Inc., Banco Santander SA и другие крупные организации.
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