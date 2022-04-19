Пентагон ожидает, что антироссийские санкции повлияют на закупки вооружения РФ

На брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Минобороны США полагает, что антироссийские санкции повлияют на возможность РФ закупать компоненты для вооружения.

Кирби утверждает, что некоторые из антироссийских санкций будут иметь воздействие на способность Москвы совершать покупки компонентов для вооружения, в число которых входит и высокоточные боеприпасы. Однако Кирби заявил, что не хочет сейчас переоценивать воздействие санкций, потому что у России много боевых возможностей и большой арсенал вооружения.