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НМ ДНР: Киев пытается скрыть потери ВСУ за счет фейка о захвате Марьинки
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Автор Юлиана Смирнова

НМ ДНР: Киев пытается скрыть потери ВСУ за счет фейка о захвате Марьинки

Мир

В Управлении Народной милиции ДНР прокомментировали информацию о захвате ВС Украины населённого пункта Марьинка в Донецкой области.

Новость о захвате Марьинки начали распространять украинские СМИ, ссылаясь на генеральный штаб ВСУ. Однако НМ ДНР опровергает эти данные и заявляет, что это фейк.

В Народной милиции Республики заявляют, что данный фейк был запущен ради сокрытия информации о массовой сдачи в плен украинских военных и смерти майора Сергея Стець.

"Опубликовав данное сообщение, военное руководство Украины пытается скрыть факт массовых потерь и сдачи в плен военнослужащих 2-го механизированного батальона 54-й бригады ВСУ. Также хочу отметить, что сегодня в результате точечных ударов был уничтожен командир батальона майор Стець Сергей Олегович".

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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