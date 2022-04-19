В Управлении Народной милиции ДНР прокомментировали информацию о захвате ВС Украины населённого пункта Марьинка в Донецкой области.
Новость о захвате Марьинки начали распространять украинские СМИ, ссылаясь на генеральный штаб ВСУ. Однако НМ ДНР опровергает эти данные и заявляет, что это фейк.
В Народной милиции Республики заявляют, что данный фейк был запущен ради сокрытия информации о массовой сдачи в плен украинских военных и смерти майора Сергея Стець.
"Опубликовав данное сообщение, военное руководство Украины пытается скрыть факт массовых потерь и сдачи в плен военнослужащих 2-го механизированного батальона 54-й бригады ВСУ. Также хочу отметить, что сегодня в результате точечных ударов был уничтожен командир батальона майор Стець Сергей Олегович".
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Житель Мариуполя заявил, что националистов из отряда "Азов"* не уважали в городе, ведь они хотели построить Украину "под себя".
Житель Мариуполя заявил, что националистов из отряда "Азов"* не уважали в городе, ведь они хотели построить Украину "под себя".