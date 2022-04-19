НМ ДНР: Киев пытается скрыть потери ВСУ за счет фейка о захвате Марьинки

В Управлении Народной милиции ДНР прокомментировали информацию о захвате ВС Украины населённого пункта Марьинка в Донецкой области.

Новость о захвате Марьинки начали распространять украинские СМИ, ссылаясь на генеральный штаб ВСУ. Однако НМ ДНР опровергает эти данные и заявляет, что это фейк.

В Народной милиции Республики заявляют, что данный фейк был запущен ради сокрытия информации о массовой сдачи в плен украинских военных и смерти майора Сергея Стець.

"Опубликовав данное сообщение, военное руководство Украины пытается скрыть факт массовых потерь и сдачи в плен военнослужащих 2-го механизированного батальона 54-й бригады ВСУ. Также хочу отметить, что сегодня в результате точечных ударов был уничтожен командир батальона майор Стець Сергей Олегович".