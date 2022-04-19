Американский журналист Стив Хилтон обвинил лидера Штатов Джозефа Байдена в ухудшении отношений Вашингтона и Саудовской Аравии. Как подчеркнул сотрудник СМИ, во время правления бывшего президента США Дональда Трампа власти спустя много лет смогли заключить мирный договор с одной из ближневосточных стран.
"Сейчас же саудовцы даже не намерены отвечать на телефонные звонки", — сказал телеведущий Fox News.
Вместе с этим Хилтон обратил внимание на необходимость Штатов ключевым образом влиять на мир, поскольку так можно "избежать разрухи". По этой причине важно дорожить союзами с другими государствами, заключил журналист.
Ранее Хилтон раскритиковал Байдена за провал на международной арене. По словам ведущего, действующий президент испортил отношения с Индией и КНДР, спровоцировал Россию.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Житель Мариуполя заявил, что националистов из отряда "Азов"* не уважали в городе, ведь они хотели построить Украину "под себя".
Житель Мариуполя заявил, что националистов из отряда "Азов"* не уважали в городе, ведь они хотели построить Украину "под себя".