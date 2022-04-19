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Автор Евгения Васильева

Журналист Fox News: из-за Байдена Саудовская Аравия "не отвечает на звонки" США

Мир

Американский журналист Стив Хилтон обвинил лидера Штатов Джозефа Байдена в ухудшении отношений Вашингтона и Саудовской Аравии. Как подчеркнул сотрудник СМИ, во время правления бывшего президента США Дональда Трампа власти спустя много лет смогли заключить мирный договор с одной из ближневосточных стран.

"Сейчас же саудовцы даже не намерены отвечать на телефонные звонки", — сказал телеведущий Fox News.

Вместе с этим Хилтон обратил внимание на необходимость Штатов ключевым образом влиять на мир, поскольку так можно "избежать разрухи". По этой причине важно дорожить союзами с другими государствами, заключил журналист.

Ранее Хилтон раскритиковал Байдена за провал на международной арене. По словам ведущего, действующий президент испортил отношения с Индией и КНДР, спровоцировал Россию.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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