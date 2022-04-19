Bloomberg: конфликт на Украине может стать губительным для альянса демократий

Ради того, чтобы помочь Украине, США и страны Европы сплотились, но, как пишет автор издания Bloomberg Макс Гастингс, трещины в этом сплочённом коллективе становятся всё более очевидными. Демократический альянс может не пережить украинский конфликт.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации (СВО) на Украине. Страны НАТО решили встать на сторону Владимира Зеленского. Киеву оказывается материальная, военная и эмоциональная поддержка. Запад вводит антироссийские санкции, стараясь своими действиями остановить "агрессора Россию".

Гастингс отмечает, что на самом деле в Европе нет единодушной политической реакции, как об этом рассказывают Владимир Зеленский и Джо Байден.

Например, Франция в шаге от того, чтобы их новым президентом стала Марин Ле Пен. Кандидат выступает за улучшения отношений с Москвой и выход из НАТО. Ле Пен не поддерживает бездоказательные заявления Запада о бесчинствах русских на Украине. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан критикует киевские власти. Германия словами поддерживает Киев, однако в военном плане значимой помощи от страны нет. Мало того, Германия продолжает "финансировать путинскую спецоперацию", покупая у России газ и нефть.

Израиль старается дистанцироваться от НАТО, потому что отношения с Москвой в оборонной сфере очень важны, чтобы ставить их под угрозу. Индия продолжает закупки недорогих российских энергоносителей и наотрез отказывается поддерживать страны НАТО. Пакистан также отвергает позицию НАТО, и уже бывший премьер-министр Имран Хан задал западным коллегам вопрос:

"Разве мы ваши рабы, чтобы следовать вашим приказам?"