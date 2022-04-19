Энергокомпании предупредили об угрозе кризиса топливной нищеты в Британии

Руководители крупнейших энергетических корпорации Британии обратились к правительству королевства. Как предупредили в компаниях, властям необходимо срочно отреагировать на резкое подорожание ресурсов.

"Главы энергетических компаний-гигантов призвали правительство вмешаться с беспрецедентными мерами, чтобы избежать кризиса топливной нищеты", — сказали британские предприниматели, передаёт Sky News.

По информации бизнесменов, граждане королевства, возможно, не смогут платить за электроэнергию зимой. Также в корпорациях предположили, что уже в ближайшие месяцы увеличится количество жителей, которые столкнутся с финансовыми проблемами их-за высоких цен на энергоносители.

Ранее на фоне угрозы энергетического кризиса британская компания Octopus Energy начала отправлять клиентам одеяла с обогревом. Причиной послужила жалоба абонента, который не мог себе позволить включить отопление.