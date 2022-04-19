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Автор Петр Ермилин

Европейская комиссия готовит дополнительные санкции против российской нефти

Мир

Возможность введения дополнительных санкций против импорта нефти из России Евросоюз не исключает. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе. 

"Мы действительно работаем над потенциальными санкциями в нефтяном секторе".

Подробности пресс-секретарь предпочёл не оглашать до тех пор, пока ведётся проработка данных мер.

Мамер напоминает, что Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, пару недель назад уже указала на то, что пятый пакет санкций будет касаться нефти.

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Автор: Петр Ермилин, Куратор: Любовь Степушова
урсула фон дер ляйен
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