Яровая призвала Японию объяснить поставку защитных костюмов и БПЛА Украине

Власти Японии должны объяснить своё решение о поставке на Украину защитных костюмов и беспилотников, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

По словам депутата, которые приводит пресс-служба Госдумы, предоставление Киеву средств химзащиты и беспилотников наводят на мысль о возможной подготовке химической или бактериологической атаки, жертвами которой могут стать мирные жители.

Яровая заявила, что решение японских властей предполагается рассмотреть в контексте парламентского расследования деятельности биолабораторий США на Украине.

Ранее Минобороны Японии заявило о решении поставить Киеву БПЛА и защитные костюмы.

"Минобороны решило вновь предоставить украинскому правительству защитные костюмы, маски и беспилотники", — говорится в сообщении министерства.