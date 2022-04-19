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Автор Владимир Васютченко

Яровая призвала Японию объяснить поставку защитных костюмов и БПЛА Украине

Мир

Власти Японии должны объяснить своё решение о поставке на Украину защитных костюмов и беспилотников, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

По словам депутата, которые приводит пресс-служба Госдумы, предоставление Киеву средств химзащиты и беспилотников наводят на мысль о возможной подготовке химической или бактериологической атаки, жертвами которой могут стать мирные жители.

Яровая заявила, что решение японских властей предполагается рассмотреть в контексте парламентского расследования деятельности биолабораторий США на Украине.

Ранее Минобороны Японии заявило о решении поставить Киеву БПЛА и защитные костюмы.

"Минобороны решило вновь предоставить украинскому правительству защитные костюмы, маски и беспилотники", — говорится в сообщении министерства.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
япония украина ирина яровая
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