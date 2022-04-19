Лидер Штатов Джозеф Байден рассказал экс-руководителю страны Бараку Обаме о намерении баллотироваться на пост президента в 2024 году. Об этом заявили американские журналисты.
"Байден хочет участвовать в выборах, и он явно стремится к тому, чтобы все об этом знали", — сообщил источник The Hill.
По мнению анонимного собеседника, нынешний глава США способен победить бывшего руководителя государства Дональда Трампа. Также источник подчеркнул: Байден считает, что только он может побороть этого соперника.
При этом в Белом доме не стали реагировать на разговор Обамы и Байдена. Известно, что он уже публично говорил о желании остаться на посту президента.
Ранее специалисты Института Гэллапа сообщили, что рейтинг действующего американского лидера упал среди молодых людей. В прошлом они активно одобряли его политику, отметили исследователи.
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