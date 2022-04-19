Депутат Госдумы Бородай: России нельзя ограничиться освобождением Донбасса

Целью спецоперации РФ на Украине не может быть только Донбасс, уверен депутат Госдумы Александр Бородай.

Он напомнил в беседе с NEWS. ru, что изначально задачей России на Украине была демилитаризация и денацификация последней. Однако депутат уверен, что это необходимо делать не только на территории ДНР и ЛНР, но и всей Украины.

"Если РФ ограничится исключительно освобождением Донбасса, то вся остальная Украина окажется под властью Зеленского и его гоп-компании, а на самом деле под властью США и коллективного Запада. Соответственно, Украина останется в состоянии максимально демилитаризованной и нацифицированной и будет продолжать воевать с Россией, потому что никого не интересует судьба местного населения и Запад будет продолжать воевать до последнего украинца", — сказал Бородай.

По его мнению, спецоперацию можно будет считать завершённой, когда Украина полностью капитулирует, а режима Владимира Зеленского больше не будет. При этом сроки, когда это может произойти, парламентарий назвать затруднился, сказав, что они непредсказуемы.

Ранее министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым было объявлено о начале следующего этапа спецоперации, во время которого предполагается полностью освободить территории ДНР и ЛНР.