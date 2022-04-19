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Автор Петр Ермилин

Политолог Михеев сравнил немецкие танки "Леопард-1" для ВСУ с "евроунитазами"

Мир

Политолог Сергей Михеев дал оценку зарубежным поставкам военной бронетехники на Украину. Он считает, что это не поможет Киеву, даже если транспортировка и произойдёт, так как передаваемые немецкие танки далеко не самая современная техника. 

Политолог Михеев сравнил немецкие танки "Леопард-1" для ВСУ с "евроунитазами"

"Танк" Леопард-1" — это самый старый танк, который есть в немецкой армии. Но смысл даже не в том, что он старый или новый. Не очень понятно, прибудут ли они на Украину. <.. > Даже Т-72, который в основном на вооружении украинской армии находится, лучше "Леопарда-1". Только название, к которому мы привыкли. Знаете, "евроунитаз", "евроремонт" , "евротанк", — цитирует Михеева "Военное дело".

Политолог напоминает, что для ВС России такие грузы —официальные и законные цели. Если танки всё же прибудут на Украину, то наличие самой техники не гарантирует ровным счётом ничего. Для того, чтобы ими управлять, надо обучать экипаж длительное время, которого у ВСУ нет.

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Автор: Петр Ермилин, Куратор: Любовь Степушова
Темы всу сергей михеев
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