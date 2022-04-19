В Евросоюзе намерены продолжить снабжать Украину оружием

Евросоюз будет поддерживать Киев оружием, чтобы повысить его обороноспособность, до прекращения боевых действий. Вместе с тем ЕС продолжает выступать за политическое урегулирование ситуации. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

На брифинге в Брюсселе он заявил, отвечая на вопрос журналистов, что ЕС с самого начала конфликта между Россией и Украиной поддерживал решение любых вопросов путём переговоров, продолжает делать это и сейчас.

Стано добавил, что решение о прекращении военной спецоперации на Украине остаётся за Россией. Однако до этого ЕС будет оказывать Украине финансово-экономическую и военную поддержку и работать над санкциями, заявил он.

По его мнению, увеличение поставок оружия на Украину — это не поддержка войны, а поддержка способности Украины обороняться. И "больше оружия" не значит в этом случае "больше войны".

Представитель европейской внешнеполитической службы, заявил, что военные действия могут завершиться "уже сегодня", если этого захочет Россия. Тогда Украине не понадобится никакое оружие, заключил политик.