Жители Розовского района единогласно проголосовали о присоединении к ДНР

В поселке Розовка Запорожской области местные жители самостоятельно организовали собрание по временному присоединению к Донецкой народной республике.

На заседании присутствовали уполномоченные жителями Розовского района лица для принятия решения по голосованию.

Отмечается, что решение в вхождении района в состав ДНР было единогласным, противников и воздержавшихся не было.

"Решение принимается", - резюмировала председатель собрания.

Напомним, жители Запорожской области, что в Украине, обратились с просьбой к главе Донецкой народной республики Денису Пушилину с просьбой присоединить к ДНР.

Ранее зампред Совфеда и генсек "Единой России" Андрей Турчак и глава ДНР Денис Пушилин водрузили флаг России и знамя Победы в поселке Розовка.