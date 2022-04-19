В поселке Розовка Запорожской области местные жители самостоятельно организовали собрание по временному присоединению к Донецкой народной республике.
На заседании присутствовали уполномоченные жителями Розовского района лица для принятия решения по голосованию.
Отмечается, что решение в вхождении района в состав ДНР было единогласным, противников и воздержавшихся не было.
"Решение принимается", - резюмировала председатель собрания.
Напомним, жители Запорожской области, что в Украине, обратились с просьбой к главе Донецкой народной республики Денису Пушилину с просьбой присоединить к ДНР.
Ранее зампред Совфеда и генсек "Единой России" Андрей Турчак и глава ДНР Денис Пушилин водрузили флаг России и знамя Победы в поселке Розовка.
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