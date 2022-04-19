Международник Кортунов: у Украины нет шансов вступить в ЕС до конца спецоперации

По мнению главы Российского совета по международным делам (РСМД) Андрея Кортунова, Украине не стоит рассчитывать на быстрое вступление в ЕС.

Эксперт уверен, что до окончания спецоперации этого точно не произойдёт, потому что, как правило, на то, чтобы стать членом Евросоюза, у любой страны уходят много лет. Даже если чудо произойдёт и Украину примут в ЕС в экстренном порядке, перестройка экономической и правовой систем будет для Киева долгой и болезненной.

Кортунов напомнил, что для быстрого вступления в ЕС Украине придётся подготовить большое количество документов. Однако если ЕС сделает для Киева исключение и примет его в ряды ЕС без обычных многолетних формальностей, это вызовет справедливое возмущение других стран, уже давно претендующих на членство в Евросоюзе, например, Турции.

Глава РСМД напомнил, что даже если Украина и станет членом ЕС, на перестройку своей экономики и правовой системы ей понадобится очень много денег.

В завершении Кортунов добавил, что пока на Украине нестабильная военная обстановка, в преимуществах членства в ЕС для неё нет смысла.