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Автор Светлана Нерадовская

МИД Черногории принесло извинения за неверный пост о "разрыве дипотношений с РФ"

Мир

МИД Черногории принесло свои извинения России за появлении в соцсетях поста, в котором сообщалось о якобы разрыве дипломатических отношений с РФ.

МИД Черногории принесло извинения за неверный пост о "разрыве дипотношений с РФ"

Ранее российское посольство в Черногории попросило у представителей министерства иностранных дел страны объяснить, что означает заявление по поводу "разрыва дипотношений" с Россией.

Предметом разбирательства стал пост в Twitter МИД Черногории, где было сказано, что последует за разрывом дипломатических отношений с Россией.

В ответ черногорский МИД поспешил принести извиниться перед РФ, сообщив, что опубликованный пост является "грубым упущением".

"Извиняемся перед общественностью из-за грубого упущения в предыдущем опубликованном сообщении, где вместо перечисления ограничительных мер по ошибке указано, что они вступили в силу… В продолжении ссылка на корректное заявление министра Радуловича, который конкретно говорил о трех принятых решениях. Министр Радулович на закрытой части заседания упоминал виды ограничительных мер согласно закону, а не как это было ошибочно указано в первоначальном сообщении", — сказано в исправленном сообщении черногорского МИД.

Ранее Черногория одобрила новые санкции против России, детали которых обсуждались на специальном заседании с участием министра иностранных дел Черногории Джордже Радуловича. Санкции предполагают ограничения экономических связей, полное или частичное, и невозможность посещения страны россиянами.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы черногория
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МИД Черногории принесло извинения за неверный пост о "разрыве дипотношений с РФ"
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