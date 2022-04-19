Глава E.ON Бирнбаум: эмбарго на российский газ может расколоть Евросоюз

Немедленное эмбарго на поставки газа из РФ может привести к расколу Евросоюза. Об этом заявил глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум.

В интервью Handelsblatt он отметил, что прекращение сотрудничества с Россией в энергетической сфере станет "болезненным ударом" для ФРГ и всей Европы.

"Это неправильно. Например, Словакия полностью зависима от российского газа, а Чехия и Австрия получают наибольшую часть голубого топлива из РФ", — сказал Бирнбаум.

Он также добавил, что вопросы, связанные с санкциями против РФ в энергетической сфере, необходимо обсуждать на общеевропейском, а не национальном уровне. По его мнению, Евросоюз должен учесть позиции всех стран, которые закупают газ у России, иначе в организации случится раскол.

Кроме того, глава E.ON подчеркнул: Германии понадобится примерно три года, чтобы побороть зависимость от российских энергоресурсов.