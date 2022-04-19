Анпилогов: сдача в плен морпехов ВСУ в Мариуполе не была добровольной

Порядка 1,2 тысячи морских пехотинцев украинской армии сдались в плен в Мариуполе. Военный эксперт Алексей Анпилогов заявил в беседе с "Украина.ру", что сделали они это не по доброй воле.

Бойцы пытались прорвать окружение и покинуть территорию меткомбината имени Ильича.

"Сдача в плен была уже в безнадежной ситуации", — отметил эксперт.

Анпилогов добавляет, что пленение такого количества военнослужащих — это серьезный удар по обороне Мариуполя, а точнее по его Приморскому району. Но регион все еще является очагом сопротивления ВСУ.