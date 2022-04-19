Порядка 1,2 тысячи морских пехотинцев украинской армии сдались в плен в Мариуполе. Военный эксперт Алексей Анпилогов заявил в беседе с "Украина.ру", что сделали они это не по доброй воле.
Бойцы пытались прорвать окружение и покинуть территорию меткомбината имени Ильича.
"Сдача в плен была уже в безнадежной ситуации", — отметил эксперт.
Анпилогов добавляет, что пленение такого количества военнослужащих — это серьезный удар по обороне Мариуполя, а точнее по его Приморскому району. Но регион все еще является очагом сопротивления ВСУ.
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Житель Мариуполя заявил, что националистов из отряда "Азов"* не уважали в городе, ведь они хотели построить Украину "под себя".
Житель Мариуполя заявил, что националистов из отряда "Азов"* не уважали в городе, ведь они хотели построить Украину "под себя".